Максимальне занурення в GTA 6 – розробники розкрили нові фішки гри для власників PS5

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Sony та Rockstar обіцяють новий рівень занурення у кримінальний світ Вайс-Сіті завдяки можливостям консолі PlayStation 5, повідомляє 24 Канал.

Ексклюзивні функції геймпада DualSense

Головну увагу в новому відео розробники приділили технологіям контролера DualSense.

Гравці фізично відчують віддачу зброї під час перестрілок через адаптивні тригери, а також опір кнопок під час виконання фізичних вправ персонажами. Крім того, інженери налаштували тактильний відгук по всій площі геймпада, тому кожне падіння чи удар гравець відчуватиме по-особливому.

Окремою фішкою стане використання вбудованого динаміка контролера. Через нього лунатимуть переговори поліції по радіозв'язку та інші звукові ефекти оточення, що підсилить ефект присутності в грі.

Маркетингова співпраця між Sony та Rockstar робить версію для PlayStation 5 пріоритетною.

Водночас власники покращеної консолі PS5 Pro отримають найкращу графіку завдяки підтримці трасування променів і масштабування зображення PSSR, хоча всі консольні версії працюватимуть із частотою 30 кадрів на секунду.

Трейлер GTA 6 для PS5: дивіться відео

Офіційний реліз Grand Theft Auto VI відбудеться вже 19 листопада, а гру вже можна попередньо завантажити, про що розробники неочікувано повідомили ще одним трейлером.