Максимальне занурення в GTA 6 – розробники розкрили нові фішки гри для власників PS5
Напередодні релізу розробники випустили свіжий трейлер Grand Theft Auto VI, який розкриває ексклюзивні можливості гри для власників консолі PlayStation 5.
Sony та Rockstar обіцяють новий рівень занурення у кримінальний світ Вайс-Сіті завдяки можливостям консолі PlayStation 5, повідомляє 24 Канал.
Ексклюзивні функції геймпада DualSense
Головну увагу в новому відео розробники приділили технологіям контролера DualSense.
Гравці фізично відчують віддачу зброї під час перестрілок через адаптивні тригери, а також опір кнопок під час виконання фізичних вправ персонажами. Крім того, інженери налаштували тактильний відгук по всій площі геймпада, тому кожне падіння чи удар гравець відчуватиме по-особливому.
Окремою фішкою стане використання вбудованого динаміка контролера. Через нього лунатимуть переговори поліції по радіозв'язку та інші звукові ефекти оточення, що підсилить ефект присутності в грі.
Маркетингова співпраця між Sony та Rockstar робить версію для PlayStation 5 пріоритетною.
Водночас власники покращеної консолі PS5 Pro отримають найкращу графіку завдяки підтримці трасування променів і масштабування зображення PSSR, хоча всі консольні версії працюватимуть із частотою 30 кадрів на секунду.
Трейлер GTA 6 для PS5: дивіться відео
Офіційний реліз Grand Theft Auto VI відбудеться вже 19 листопада, а гру вже можна попередньо завантажити, про що розробники неочікувано повідомили ще одним трейлером.