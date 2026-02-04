Чи використовує Rockstar ШІ у розробці GTA 6 – відома відповідь

Гендиректор видавців GTA 6 з Take-Two Штраус Зельник прокоментував використання штучного інтелекту при розробці довгоочікуваної відеогри Rockstar.

Генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельник дав велике інтерв'ю, в якому, серед іншого, розкрив тему використання штучного інтелекту студією Rockstar під час розробки GTA 6, повідомляє gamesindustry.biz.

Як Штраус Зельник ставиться до ШІ?

Все більше розробників відеоігор починають оперувати ШІ як робочим інструментом. Не є винятком у цьому питанні й Take-Two.

CEO власників Rockstar, Штраус Зельник розповів, що його підлеглі запроваджують "сотні пілотних проєктів", які вводять ШІ в ті чи інші робочі процеси корпорації.

ШІ, безумовно, підвищує ефективність, і ми вважаємо, що він також може стимулювати креативність. Тому що, чим кращими стають інструменти, тим крутіші речі можуть робити наші команди,

– говорить Зельник.

Зокрема, функціонер висловив захват від виходу Project Genie – ШІ-інструмента від Google, який дозволяє створювати ігрові світи в режимі реального часу через текстовий запит або фото.

Разом з тим, Штраус не бачить ШІ як щось що замінить творчих розробників, а розглядає його лише як допоміжний інструмент.

Чи думаю я, що інструменти (ШІ – 24 Канал) самі по собі створюють чудовий розважальний контент? Ні, немає жодних причин так думати, і їх не буде й у майбутньому,

– заявив він.

Чи використовує Rockstar генеративний ШІ?

На додачу Зельник поспішив заспокоїти усіх геймерів, які очікують на вихід GTA 6, заявивши, що Rockstar Games не використовують жодну з форм генеративного ШІ.

Їхні світи створюються вручну. Ось що їх вирізняє. Вони створюються з нуля, будівля за будівлею, вулиця за вулицею, район за районом. Вони не генеруються процедурно, та й не повинні,

– завірив Зельник.

Отож, можна зі спокійним серцем очікувати на реліз GTA 6, призначений на 19 листопада 2026 року, як інформує Rockstar, та не боятися побачити у ньому так званий "ШІ-слоп"