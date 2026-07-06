Загроза для фаворита: стратегія Rockstar може позбавити GTA 6 титулу Гра року

Довгоочікувана Grand Theft Auto 6 може опинитися без титулу Найкращої відеогри 2026 року. Всьому виною політика та рішення розробників з Rockstar.

Реліз Grand Theft Auto 6 безперечно найочікуваніша подія десятиліття в ігровій індустрії, проте навіть це не гарантує їй потрапляння у список номінантів The Game Awards 2026. Причиною є не якість гри, а бюрократичні нюанси та тотальна закритість розробників, інформує 24 Канал.

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Чому час грає проти Rockstar?

Після численних перенесень вихід GTA 6 запланували на 19 листопада 2026 року, що створює серйозну проблему для участі проєкту в головній щорічній церемонії нагородження відеоігор.

Як зазначає видання Polygon, ця дата фактично збігається з дедлайном подачі заявок на The Game Awards 2026. Історія премії свідчить, що етап номінацій зазвичай завершується у першій половині листопада, якраз перед офіційним релізом проєкту Rockstar.

Другий трейлер гри: дивіться відео

Ситуація ускладнюється через специфічну систему голосування. Основну роль у визначенні переможців відіграє міжнародне журі, до складу якого входять представники провідних світових медіа. Хоча глядачі також голосують, їхній вплив на фінальний результат значно менший.

Для того, щоб гра отримала номінацію, журналісти мають не просто почути про неї, а особисто протестувати продукт. Проте Rockstar Games, схоже, готує стратегію, яка максимально обмежить доступ до гри перед її виходом.

Згідно з повідомленнями інсайдерів, студія відмовиться від звичної розсилки цифрових кодів для оглядів. Натомість компанія планує повернутися до формату закритих прес-заходів, які були популярними у кінці 2000-х років.

Це означає, що журналістам доведеться їхати до офісу розробників або в орендований готель, щоб пограти в суворо контрольованих умовах під наглядом представників компанії.

Якщо Rockstar вибере шлях прес-заходів, дуже мало критиків, якщо взагалі хтось, встигнуть пограти в гру вчасно, щоб висунути її на номінацію,

– припускає автор видання Polygon Олі Велш .

І це не безпідставні побоювання, адже в історії The Game Awards вже траплялися випадки, коли якісні ігри, що вийшли пізно восени, залишалися без номінацій.

Минулого року подібна доля спіткала проєкти Arc Raiders та Dispatch, які отримали лише по одній відзнаці від журі саме через те, що більшість експертів просто не встигла оцінити їх до дедлайну.

Отож, попри те, що GTA 6 є безумовним фаворитом, журналісти можуть опинитися перед дилемою: номінувати гру наосліп, довіряючи лише бренду, або ігнорувати її через брак особистого досвіду.

Тимпаче, що GTA 6 вже два роки поспіль перемагає в категорії "Найочікуваніша гра" на цій же церемонії. Повна відсутність проєкту в головній номінації 2026 року буде виглядати ну дуже дивно в очах мільйонів фанатів.

Пропуск номінації Гра року у 2026 році через технічну формальність може виявитися набагато суперечливішим рішенням, ніж довіра журі до репутації Rockstar,

– вважає журналіст GameRant Домінік Бошняк .

Буде цікаво поглянути як вирішиться ця бюрократична "задачка".