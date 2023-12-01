Rockstar назвала дату виходу першого офіційного трейлера GTA 6

Rockstar Games нарешті назвала остаточну дату виходу першого офіційного трейлера майбутньої гри Grand Theft Auto 6. Шанувальникам франшизи залишилося зачекати буквально лічені дні.

Остаточна дата виходу трейлера тепер зазначена просто на головній сторінці сайту студії Rockstar Games. Геймери вперше зможуть побачити майбутню гру Grand Theft Auto 6 вже на початку наступного тижня.

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Дата першого трейлера GTA 6

Тепер, коли зайти на офіційний сайт студії, там зазначено:

Трейлер 1. Вівторок, 5 грудня. 9:00 за східним часом.

Тобто, в Україні трейлер вийде 5 грудня о 16:00.

Дата виходу трейлера GTA 6 / Скриншот з сайту Rockstar Games

Вперше про майбутній офіційний анонс гри студія Rockstar заявила ще 8 листопада. Втім, дату виходу першого трейлера досі не називали – говорили лише про "початок грудня".

У геймерській спільноті прогнозували, що реліз довгоочікуваного трейлера відбудеться в ніч з 7 на 8 грудня – під час події The Game Awards 2023. На щастя для шанувальників, це відбудеться навіть швидше. Залишається лише дочекатися останні такі хвилюючі дні.