Відредагований скриншот GTA 6 дає нове уявлення про масштаби ігрового світу

Геймери мають змогу по-новому поглянути на масштаби мапи Grand Theft Auto 6, завдяки тому, що віддані фанати серії відредагували скриншот з гри.

Спільнота шанувальників GTA продовжує спроби з'ясувати реальні розміри світу продовження легендарної серії й цього разу їхні зусилля дали цікавий результат, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Трейлер GTA 6 містить дотепне посилання на GTA Vice City, яке ви не помітили

Мапа гри буде просто величезною

Разом з довгоочікуваним другим трейлером GTA 6, Rockstar поділилися з геймерами великою кількістю скриншотів з гри.

Кожне зображення було детально досліджене фанатами на предмет будь-яких секретів чи "великодок", а один конкретний скриншот ландшафту навіть піддався фантастичній ретуші.

Використавши один зі знімків краєвидів регіону Leonida Keys, ентузіасти прибрали на ньому "зайвий" туман та виявили купу нових будівель на задньому плані.

Таким чином, на заході вдалося помітити диспетчерську вежу аеропорту, а також багато будинків, тоді як схід має більш промисловий вигляд.

"Очищене" від туману зображення, дає змогу оцінити фактичну відстань між зображеною локацією та безпосередньо самим Вайс-Сіті й вона направду приголомшує.

Ми так далеко від міста, що будівлі в Саут-Біч майже зникають з поля зору. Ця карта величезна,

– написав один з коментаторів допису на Reddit.

Отож, цілком можливо, що з релізом GTA 6 на геймерів очікуватиме одна з найбільших мап в історії відеоігор.