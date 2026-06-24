Rockstar оцінила GTA VI у 80 доларів: деталі Ultimate-видання та бонуси за попереднє замовлення

Студія Rockstar Games поклала край багатомісячним чуткам, офіційно підтвердивши ціну стандартного видання Grand Theft Auto VI на рівні 80 доларів. Разом із цим розробники розкрили масштабне наповнення Ultimate-версії та бонуси для перших покупців напередодні старту передзамовлень.

Як повідомляє Rockstar Games, офіційна вартість базової версії GTA VI складе 80 доларів. Це оголошення розвіяло побоювання ігрової спільноти щодо можливого підвищення ціни стандартного видання до 100 доларів. Анонс відбувся за лічені години до офіційного відкриття попередніх замовлень.

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Коли реліз та на чому грати?

Офіційний реліз GTA VI заплановано на 19 листопада 2026 року для PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Попереднє завантаження гри на консолі розпочнеться 12 листопада 2026 року. Сюжетна лінія гри зосереджена на історії кримінальної пари – Джейсона Дюваля (Jason Duval) та Лусії Каминос (Lucia Caminos).

Чому попередні чутки про ціну виявилися фейком?

Раніше французький ритейлер Fnac опублікувавп'ять загадкових позицій під кодами RS1–RS5 із цінами від 90 до 200 євро, що неабияк налякало геймерів. Проте відомий інсайдер billbil-kun швидко заспокоїв спільноту. Він пояснив, що європейські номери товарів (EAN) у цьому витоку не відповідали стандартним префіксам видавця Take-Two.

Що входить до Ultimate Edition за 100 доларів?

Разом із базовою грою розробники представили GTA VI Ultimate Edition за 100 доларів. Це преміальна версія гри, яка, окрім основного сюжету, містить ексклюзивний цифровий контент. Усі бонуси відкриватимуться поступово, мірою проходження історії Джейсона та Лусії:

Ексклюзивний транспорт: позашляховик '67 Vapid Dominator Buggy з гаражем Paradise Garage у Watson Bay, спорткар ’95 Grotti Cheetah у ретро-футуристичному стилі, а також рожево-блакитний катер Shitzu Squalo на пляжі Washington Beach зі скринею вибухівки. Для сховища Джейсона передбачені мотоцикл Dinka Enduro, каяк Crest та модифікований пікап Vapid Ganado.

позашляховик '67 Vapid Dominator Buggy з гаражем Paradise Garage у Watson Bay, спорткар ’95 Grotti Cheetah у ретро-футуристичному стилі, а також рожево-блакитний катер Shitzu Squalo на пляжі Washington Beach зі скринею вибухівки. Для сховища Джейсона передбачені мотоцикл Dinka Enduro, каяк Crest та модифікований пікап Vapid Ganado. Автомайстерні та локації: дві ексклюзивні автомайстерні (Rideout Customs у Vice City та One-Eyed Willie’s у Lake Leonida) і колекція класичних авто від Wyman. Також гравці зможуть здійснити рейд на нелегальний магазин банди PTT Youngin$ у Південному Vice City.

дві ексклюзивні автомайстерні (Rideout Customs у Vice City та One-Eyed Willie’s у Lake Leonida) і колекція класичних авто від Wyman. Також гравці зможуть здійснити рейд на нелегальний магазин банди PTT Youngin$ у Південному Vice City. Збройовий арсенал: парні револьвери Hawk & Little Morgan у стилі Vice City, а також персоналізовані варіанти зброї – Girardi ES9 для Джейсона та Klose K17 для Лусії.

парні револьвери Hawk & Little Morgan у стилі Vice City, а також персоналізовані варіанти зброї – Girardi ES9 для Джейсона та Klose K17 для Лусії. Кастомізація персонажів: доступ до ексклюзивного магазину вуличного одягу Stock 305, салону краси Sara’s Unisex Salon та тату-салону Electric Fang із понад 50 унікальними ескізами від FAILE. Також додано одяг Goodtime Gear, натхненний Macca the Gator.

Скриншоти наповнення Ultimate видання GTA 6

Зверніть увагу! Власники стандартної версії зможуть придбати Ultimate-оновлення окремо в будь-який час.

Які бонуси отримають покупці за передзамовлення?

Усі гравці, які оформлять попереднє замовлення до 19 листопада, отримають набір Vintage Vice City Pack. До нього входять:

седан ’55 Vapid Stanier;

гараж Shore Court біля Ocean Beach (із сейфом для зброї та місцем для збуту краденого);

ексклюзивні вбрання та зачіски;

унікальний скін для зброї в стилі тропічної сорочки Томмі Версетті.

Крім того, передзамовлення будь-якого видання в PlayStation Store або Microsoft Store надає один безкоштовний місяць підписки GTA+. Цей сервіс включає щомісячний бонус у розмірі 500 000 доларів GTA, знижки на транспорт, доступ до особливих карток Shark із 15% бонусом та бібліотеку класичних ігор Rockstar.

Важливі технічні нюанси, про які варто знати

Rockstar також прояснила кілька важливих технічних моментів перед релізом:

Коробкові видання гри не міститимуть фізичних дисків. Усередині покупці знайдуть лише ваучер із кодом для цифрового завантаження.

На момент релізу GTA VI позиціонується виключно як однокористувацька гра. Багатокористувацький онлайн-режим буде запущено пізніше.