Rockstar закручує гайки: GTA 6 входить в завершальну стадію розробки, але працівники невдоволені

Повідомляють, що одна з найочікуваніших ігор в історії – GTA 6, входить в завершальну стадію розробки. Однак працівники Rockstar на надто задоволені цією подією, адже керівництво почало "закручувати гайки".

Дебютний трейлер GTA 6 повідомив геймерам, що гра планується до релізу у 2025 році, а нова інформація, що з'явилася у розпорядженні Bloomberg стверджує, що проєкт вже ввійшов в завершальну стадію розробки.

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Згідно з цією ж інформацією, у зв'язку з цим Rockstar просить своїх співробітників в обов'язковому порядку працювати в офісі п'ять днів на тиждень вже з початку квітня.

Повідомляється, що голова видавничого відділу компанії Дженн Колб повідомила співробітникам, що причиною такого рішення є вища продуктивність та безпека, а також деякі інші "відчутні переваги" такого виду роботи.

Внесення цих змін зараз дає нам найкращі умови аби представити наступну Grand Theft Auto на тому рівні якості та досконалості, якого, як ми знаємо, вона вимагає, який відповідає масштабу та амбіціям гри, – як стверджується, сказала Колб.

Все звучить вельми логічно, одначе новина не надто втішила працівників студії. Усе через їхні побоювання, що розробка GTA 6 перетвориться у безперервний "кранч", як це вже бувало з попередніми проєктами студії.

Що таке "кранч"?

Кранч – в ігровій індустрії це кризова ситуація в якій починається обов'язкова понаднормова робота, спрямована на те аби встигнути завершити проєкт чи якийсь його функціонал до наміченої дати.

Зокрема, працівники уже скаржаться, що раніше Rockstar обіцяли гнучкий підхід до можливості віддаленої роботи, а тепер "женуть" усіх в офіс.

Окрім того, деякі розробники будуть змушені затримуватися на роботі допізна, аби відвідувати онлайн-зустрічі з філіалами компанії з інших куточків світу, кожен з яких працює у своєму часовому поясі.

Після стількох порушених обіцянок ми тепер боїмося, що керівництво може навіть прокладати шлях для повернення до токсичних практик "кризової роботи", – сказав один із розробників Rockstar в коментарі для Незалежної профспілки працівників Великої Британії.

Загалом, ситуація з невдоволенням виглядає загрозливою, особливо після прецеденту з затяжним страйком голлівудських сценаристів.

Сподіваємось, верхівка Rockstar знайде спосіб порозумітися з працівниками та уникнути можливого застою у розробці GTA 6.