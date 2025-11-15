Відомий інсайдер вразив заявою про GTA 6

Інсайдер, який одним з перших попередив про затримку Grand Theft Auto 6, заспокоїв геймерів, вразивши своєю впевненістю в успіху проєкту Rockstar.

Геймерам не варто перейматися затримкою GTA 6, оскільки розробники готують щось неймовірне, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Гра на десятиліття?

Після того як реліз GTA 6 перенесли на 19 листопада 2026 року, шанувальники віртуальних розваг занепокоїлися долею довгоочікуваного проєкту.

Додали перцю переживанням новини про скандал всередині студії.

Одначе, за словами відомого інсайдера, це все неважливо, адже Rockstar створюють гру, рівня якої інші розробники не зможуть досягнути протягом кількох наступних поколінь консолей.

У соцмережі X, ютубера та інсайдера Ріса "Kiwi Talkz" Рейлі запитали чи не стане майбутній проєкт просто апгрейдом GTA V.

Це точно не GTA V 2.0, і люди не мають уявлення, про що говорять. Деякі речі, які, як я чув, Rockstar роблять в GTA 6, є надзвичайно амбітними, і навряд чи будь-який інший розробник зможе зрівнятися з тим, що вони роблять протягом наступних 15-20 років,

– заявив інсайдер.

Така заява від людини знайомої з внутрішньою кухнею студії звучить вельми багатонадійно.

На додачу, в коментарях до цього допису геймери пригадали як ще у 2021 році в оголошенні про вакансію художника з візуальних ефектів для Rockstar зазначалося, що в GTA 6 плануються "масштабні" руйнування та просунута система погодних ефектів, повідомляє essentiallysports.com.

Отож, все що залишається геймерам – лише чекати коли ж GTA 6 таки вийде.

