Известный инсайдер поразил заявлением о GTA 6
- Инсайдер утверждает, что задержка GTA 6 не должна беспокоить, поскольку игра будет очень амбициозной и не будет иметь аналогов ближайшие 15-20 лет.
- В объявлении 2021 года о вакансии в Rockstar упоминались "масштабные" разрушения и продвинутая система погодных эффектов в GTA 6.
Инсайдер, который одним из первых предупредил о задержке Grand Theft Auto 6, успокоил геймеров, поразив своей уверенностью в успехе проекта Rockstar.
Геймерам не стоит беспокоиться о задержке GTA 6, поскольку разработчики готовят что-то невероятное, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.
Игра на десятилетия?
После того как релиз GTA 6 перенесли на 19 ноября 2026 года, поклонники виртуальных развлечений обеспокоились судьбой долгожданного проекта.
Добавили перца переживаниям новости о скандале внутри студии.
Однако, по словам известного инсайдера, это все неважно, ведь Rockstar создают игру, уровня которой другие разработчики не смогут достичь в течение нескольких следующих поколений консолей.
В соцсети X, ютубера и инсайдера Риса "Kiwi Talkz" Рейли спросили не станет ли будущий проект просто апгрейдом GTA V.
Это точно не GTA V 2.0, и люди не имеют представления, о чем говорят. Некоторые вещи, которые, как я слышал, Rockstar делают в GTA 6, являются чрезвычайно амбициозными, и вряд ли любой другой разработчик сможет сравниться с тем, что они делают в течение следующих 15-20 лет,
– заявил инсайдер.
Такое заявление от человека знакомого с внутренней кухней студии звучит весьма многообещающе.
В дополнение, в комментариях к этому сообщению геймеры вспомнили как еще в 2021 году в объявлении о вакансии художника по визуальным эффектам для Rockstar отмечалось, что в GTA 6 планируются "масштабные" разрушения и продвинутая система погодных эффектов, сообщает essentiallysports.com.
Поэтому, все что остается геймерам – только ждать когда же GTA 6 таки выйдет.
