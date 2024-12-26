GTA Online мала з'явитися значно раніше – ключовий працівник Rockstar підтвердив недавній витік

Багаторічний технічний директор Rockstar прокоментував нещодавні зливи даних студії, підтвердивши, що компанія мала плани про GTA Online набагато раніше, ніж будь-хто міг припустити.

Нещодавній витік конфіденційної інформації розкрив цікаві нереалізовані плани Rockstar щодо GTA Online, які потому підтвердив колишній працівник студії, інформує 24 Канал.

Цікаво Чергова навіжена теорія геймерів про GTA 6 зведе вас з розуму

Світ міг отримати GTA Online набагато раніше

З огляду на мовчанку Rockstar щодо найочікуванішої гри у світі – GTA 6, компанія постійно перебуває під пильним наглядом пересічних геймерів та атаками дата-майнерів.

Нещодавно у мережі знову зринули робочі документи студії, які розкрили цікаву інформацію про скасовані проєкти.

Виявляється, що Rockstar планували створити багатокористувацьку онлайн-версію Grand Theft Auto ще у травні 2001 року.

На 58 сторінках документа під назвою "GTA: Online" описуються такі функції, як створення персонажа, його прогрес та структура місій, передбачених для гри.

Підтвердження автентичності документації прийшло від Оббе Вермея – багаторічного технічного директора Rockstar.

Розробник розповів, що працював над фундаментом для багатокористувацького Deathmatch режиму для "GTA 3 Online", але йому довелося скасувати проєкт, оскільки він потребував "НАБАГАТО більше роботи".

Окрім того, він згадав, що підрозділ Barking Dog (пізніше став Rockstar Vancouver і створив гру Bully), якраз підготував згаданий проєктний документ для "GTA Online", але в ті часи гра не отримала подальшого схвалення.