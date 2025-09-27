Гравець у GTA Online під ніком Cybericop виконав неймовірний маневр, що нагадує сцени з фільмів про Джеймса Бонда. Використовуючи автомобіль Ruiner 2000, він зміг у видовищному стрибку з парашутом ухилитися від ракети та знищити свого переслідувача на літаючому мотоциклі Oppressor Mk II.

Відео з цим моментом поширив обліковий запис Dexerto на своїй сторінці в X. Власником ролика є користувач oemfag87, однак невідомо, чи саме він на відео під ніком Cybericop.

Дивіться також Стример влаштував "гендер паті" просто у GTA Online

Як гравцю вдалося виконати такий складний трюк?

На відео, яке стало вірусним у соцмережі X, зафіксовано момент погоні. Гравець yerayia на літаючому байку Oppressor Mk II переслідував Cybericop, який тікав на Ruiner 2000.

У критичний момент, коли yerayia випустив ракету, Cybericop активував унікальну здатність свого автомобіля – стрибок. Після цього він миттєво розкрив парашут, що дозволило машині зависнути в повітрі.

Переслідувач на Oppressor Mk II пролетів прямо під ним, після чого Cybericop влучним пострілом ракети знищив супротивника.

Цей маневр вимагав ідеального розрахунку часу та майстерного володіння можливостями транспорту, що зробило його гідним голлівудських бойовиків.

Що таке GTA Online?

Grand Theft Auto Online – це багатокористувацький режим гри Grand Theft Auto V, розроблений Rockstar Games. Він є самостійним динамічним світом, що постійно розширюється і в якому одночасно можуть перебувати до 30 гравців.

Учасники створюють власних персонажів і просуваються кримінальними сходинками світу у віртуальному місті Лос-Сантос, виконуючи місії, пограбування, беручи участь у перегонах та інших змаганнях.

Гравець може купувати нерухомість, транспорт і розвивати власний нелегальний бізнес. Завдяки регулярним оновленням, які додають новий контент, GTA Online залишається популярною вже багато років.

Що відомо про GTA 6?

Наступна частина серії, Grand Theft Auto VI, перебуває в активній розробці студією Rockstar Games. Перший офіційний трейлер, випущений у грудні 2023 року, підтвердив, що події гри розгортатимуться у вигаданому штаті Леоніда, прототипом якого є Флорида, а центральним містом стане Вайс-Сіті.

Уперше в сучасній історії серії головними героями стануть двоє персонажів – жінка на ім'я Люсія та її напарник – Джейсон.

Очікується, що гра вийде 26 травня 2026 року й запропонує гравцям ще більший та деталізованіший відкритий світ, створений на новій версії рушія RAGE.