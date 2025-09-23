У гонитві за контентом стримери часто діляться найважливішими моментами свого життя у прямому ефірі, але бразильський блогер LuquEt4 вразив усіх, влаштувавши гендер паті у GTA Online, повідомляє 24 Канал з посиланням на @scubaryan_ у X.

Найкреативніший спосіб дізнатися стать дитини чи повний "крінж"?

Користувач соцмережі X під ніком scubaryan_ займається тим, що поширює на акаунті кумедні відео з трансляцій різноманітних стримерів та популярних стримерок.

Черговим дописом на сторінці став кліп з ефіру бразильського контент-мейкера Лукаса Леао Гальяссо, більш відомого як LuquEt4, зроблений майже 2 роки тому.

На ньому, молодик та його дружина спостерігали за гендер паті, на якому вперше показали стать їхньої майбутньої дитини. Одначе це не був IRL стрім, як ви могли подумати, адже все дійство відбувалося у GTA Online.

Низка рожевих та блакитних винищувачів летіла небом, а потім враз зафарбувалася в один колір, вистріливши конфеті. Реакція молодих батьків була безцінною.

Креативне оголошення статі дитини – дивіться відео

Хоча оригінальний кліп свого часу вже зібрав понад 222 тисячі вподобань на сторінці стримера в Instagram, допис у X від scubaryan_ подарував йому нове дихання, адже всього за 3 дні він зібрав понад 1 мільйон переглядів.

Хтось може подумати, що влаштовувати подібне "шоу" з такої щемкої для молодої родини події це "крінж".

Натомість Лукас та його обраниця щасливі разом та залюбки продовжують виставляти приватне життя напоказ, регулярно ділячись світлинами з синочком Ноа у соцмережах.

Отож, хто ми такі аби їх засуджувати? Хіба що сам Ноа, коли достатньо підросте, зможе поставити батькам кілька цікавих питань.