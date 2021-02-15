Шанувальник серії Grand Theft Auto створив цікаву мапу за мотивами San Andreas. Він вирішив показати, як виглядала місцевість з цієї відеогри у 1907 році.

Компанія Rockstar Games випустила вже чималу кількість дуже відомих проєктів. Але в останні роки особливий попит серед геймерів мають дві серії: Grand Theft Auto та Red Dead Redemption. Здається, користувач із нікнеймом ProfessorIshirkov є шанувальником одразу обох цих всесвітів.

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Події у серії Grand Theft Auto відбуваються наприкінці 20 століття чи у наші дні. А для зображення початку минулого століття ця компанія використовує Red Dead Redemption. Робота користувача ProfessorIshirkov якраз й стала симбіозом цих двох всесвітів, бо геймер вирішив показати мапу із серії GTA у стилістиці Red Dead Redemption. Користувач навіть провів деякі дослідження, щоб зберегти історичну точність у своїй варіації.

Одразу відзначимо, що робота виконана дуже якісно, а ProfessorIshirkov запропонував цікавий варіант минулого цього регіону. Місто Лас-Вентурас ще дуже крихітне й знаходиться у пустелі, а до появи там казино ще залишилося немало часу. Аеропорту у Сан-Фієрро також немає ще, а на його місці знаходиться в'язниця. Лос-Сантос також своїми розмірами не вражає, у ті часи це було достатньо невелике місто. Цікаво, що на території самого штату також можна побачити золоторудні родовища, залізницю та різноманітні форти та табори.

Робота ProfessorIshirkov сподобалася користувачам платформи Reddit, вони вважають, що карта відтворена історично точно. Пропонуємо й вам ознайомитися з мапою із GTA San Andreas та її варіацією 1907 року, а також подивитися на те, як ця місцевість змінилася за майже 100 років.

Мапа 1907 року від користувача ProfessorIshirkov / світлина з Reddit

Мапа у відеогрі GTA San Andreas / світлина з сайту GTA Wiki - Fandom