Поклонник серии Grand Theft Auto создал интересную карту по мотивам San Andreas. Он решил показать, как выглядела местность с этой видеоигры в 1907 году.

Компания Rockstar Games выпустила уже немалое количество очень известных проектов. Но в последние годы особенно востребованы среди геймеров две серии: Grand Theft Auto и Red Dead Redemption. Кажется, пользователь с никнеймом ProfessorIshirkov является поклонником сразу обоих этих вселенных.

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События в серии Grand Theft Auto происходят в конце 20 века или в наши дни. А для изображения начала прошлого века эта компания использует Red Dead Redemption. Работа пользователя ProfessorIshirkov как раз и стала симбиозом этих двух вселенных, потому что геймер решил показать карту из серии GTA в стилистике Red Dead Redemption. Пользователь даже провел некоторые исследования, чтобы сохранить историческую точность в своей вариации.

Сразу отметим, что работа выполнена очень качественно, а ProfessorIshirkov предложил интересный вариант прошлого этого региона. Город Лас-Вентурас еще очень крошечный и находится в пустыне, а до появления там казино еще осталось немало времени. Аэропорта в Сан-Фиерро также нет еще, а на его месте находится тюрьма. Лос-Сантос также своими размерами не впечатляет, в те времена это было достаточно небольшой селение. Интересно, что на территории самого штата также можно увидеть золоторудные месторождения, железную дорогу и различные форты и лагеря.

Работа ProfessorIshirkov понравилась пользователям платформы Reddit, они считают, что карта воспроизведена исторически точно. Предлагаем и вам ознакомиться с картой с GTA San Andreas и ее вариацией 1907 года, а также посмотреть на то, как эта местность изменилась за почти 100 лет.

Карта 1907 года от пользователя ProfessorIshirkov / фотография с Reddit

Карта в видеоигре GTA San Andreas / фотография с сайта GTA Wiki - Fandom