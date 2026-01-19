Rockstar дозволить фанату зі смертельною хворобою зіграти в GTA VI раніше за всіх

Компанія Rockstar Games відгукнулася на прохання допомогти тяжкохворому фанату серії Grand Theft Auto. Чоловік, який роками бореться з онкологією, отримав невтішний прогноз від лікарів і боявся не дочекатися офіційного релізу шостої частини гри.

Спеціально для нього розробники планують провести закритий показ, щоб він зміг втілити свою мрію до виходу проєкту восени 2026 року, розповідає 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Як саме розробники планують допомогти гравцеві?

Історію про вчинок Rockstar оприлюднив технічний дизайнер Ubisoft Toronto Ентоні Армстронг. Він розповів про свого родича, відданого прихильника серії, який веде тривалу боротьбу з раком. Нещодавно медики повідомили, що пацієнту залишилося жити менше як рік.

Оскільки вихід GTA VI заплановано на 19 листопада 2026 року для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S, існував великий ризик, що чоловік не доживе до цієї дати, адже очікування гри розтягнулося на довгі 13 років.

Армстронг звернувся до Rockstar Games із закликом влаштувати ексклюзивний плейтест для вмираючого родича. На цю ініціативу відреагував особисто генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельник, який пообіцяв зв’язати Армстронга з командою розробників.

Пізніше дизайнер написав у LinkedIn, що вони вже поспілкувалися і мають чудові новини, хоча не можуть розголошувати деталей. Згодом цей допис було видалено.

Згодом на Reddit з'явилася публікація зі скриншотами посту, але і її було видалено модератором, а саму гілку заблокували.

Rockstar вже робила таке

Це не перший подібний випадок в історії студії: у 2018 році Rockstar надала аналогічну можливість спробувати Red Dead Redemption 2 іншому фанату у термінальній стадії хвороби, як розповідало видання Game Rant.

Варто зазначити, що сама GTA VI все ще перебуває на етапі розробки. За даними журналіста Bloomberg Джейсона Шрайера, Rockstar досі не затвердила весь контент, який увійде у фінальну версію. Про це він розповів у подкасті The Ringer.

Від успіху цього проєкту, вартість якого може сягнути 80 доларів, фактично залежить доля всього акціонерного капіталу компанії Take-Two.