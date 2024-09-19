Найпопулярніша гра на Steam Deck втратила підтримку консолі через античит

Одна з найпопулярніших ігор на Steam Deck – Grand Theft Auto V, була офіційно віднесена до списку "не підтримуваних" для портативних пристроїв. Це сталося після того, як Rockstar Games представила нове анти читерське програмне забезпечення для GTA Online, яке загадковим чином порушило сумісність з Steam Deck, зробивши онлайн режим непідтримуваним для користувачів портативної консолі.

Grand Theft Auto V незмінно входила до двадцятки найпопулярніших ігор у Steam Deck протягом понад двох років. Ситуація з позбавленням підтримки стала неприємним розчаруванням для фанатів гри, повідомляє The Verge.

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Чому GTA Online втратила підтримку Steam Deck

Однокористувацький сюжетний режим гри залишається доступним для гри, однак GTA Online більше не доступна на платформі.

Суть проблеми, схоже, пов'язана з рішенням Rockstar впровадити захист від читів, який не підтримується операційною системою Steam Deck, що базується на Linux. З подібними проблемами зіткнулися й інші популярні ігри, такі як Fortnite та Roblox, які також не мають багатокористувацької підтримки на Steam Deck через те, що їхні розробники вирішили не адаптувати античит під платформу Valve.

Цікаво, що Rockstar переклала провину за ситуацію на Valve заявивши, що "Steam Deck не підтримує BattlEye для GTA Online" тож подальші питання слід адресувати саме Valve. Однак, це спантеличило багатьох, оскільки раніше Valve повідомляла про підтримку античита BattlEye тож він сумісний зі Steam Deck в інших іграх.

За словами Valve, увімкнення BattlEye в Steam Deck є простим процесом, але Rockstar не надала чіткого пояснення, чому вона не зробила цього для GTA Online.

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Наразі спільнота Steam Deck очікує подальших роз'яснень від Rockstar та Valve щодо того, чи може ця ситуація змінитися в майбутньому.