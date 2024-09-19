Grand Theft Auto V неизменно входила в двадцатку самых популярных игр в Steam Deck в течение более двух лет. Ситуация с лишением поддержки стала неприятным разочарованием для фанатов игры, сообщает The Verge.

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Важно! Однопользовательский сюжетный режим игры остается доступным для игры, однако GTA Online больше не доступна на платформе.

Почему GTA Online потеряла поддержку Steam Deck

Суть проблемы, похоже, связана с решением Rockstar внедрить защиту от читов, которая не поддерживается операционной системой Steam Deck, базирующейся на Linux. С подобными проблемами столкнулись и другие популярные игры, такие как Fortnite и Roblox, которые также не имеют многопользовательской поддержки на Steam Deck из-за того, что их разработчики решили не адаптировать античит под платформу Valve.

Интересно, что Rockstar переложила вину за ситуацию на Valve заявив, что "Steam Deck не поддерживает BattlEye для GTA Online" поэтому дальнейшие вопросы следует адресовать именно Valve. Однако, это озадачило многих, поскольку ранее Valve сообщала о поддержке античита BattlEye поэтому он совместим со Steam Deck в других играх.

По словам Valve, включение BattlEye в Steam Deck является простым процессом, но Rockstar не предоставила четкого объяснения, почему она не сделала этого для GTA Online.

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Сейчас сообщество Steam Deck ожидает дальнейших разъяснений от Rockstar и Valve относительно того, может ли эта ситуация измениться в будущем.