Здавалося б, що за довгих 13 років геймери дослідили Skyrim до найменших дрібниць, однак шедевральний проєкт Bethesda ще має кілька козирів у рукаві.

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Користувач Reddit під ніком sushchestvovaniye, ошелешив спільноту шанувальників відомої RPG, поділившись на платформі цікавим зображенням.

За словами геймера, його дівчина грала у Skyrim та цілком випадково наткнулася на камінь доволі дивної форми.

Він нагадав їй головного героя не менш культового мультсеріалу – Губка Боб Квадратні Штани.

Камінь у формі Губки Боба в Skyrim / Фото з Reddit

Хоча форма каменю може бути випадковістю, з огляду на беззаперечну схожість, важко уявити, що це не було задумом розробників.

На жаль, автор посту не розповів детально де саме знаходиться ця великодка, окрім того, що вона була знайдена у руїнах під назвою Alftand. Для тих хто захоче знайти Губку Боба самостійно, можуть допомогти двемерська колона в кадрі та напрямок на південь на компасі.

Надзвичайним є те, що ця знахідка неабияк здивувала навіть затятих шанувальників гри, адже переважна більшість фанатів Skyrim побачила цей секрет вперше.