Казалось бы, что за долгих 13 лет геймеры исследовали Skyrim до мельчайших деталей, однако шедевральный проект Bethesda еще имеет несколько козырей в рукаве.

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Пользователь Reddit под ником sushchestvovaniye, ошарашил сообщество поклонников известной RPG, поделившись на платформе интересным изображением.

По словам геймера, его девушка играла в Skyrim и совершенно случайно наткнулась на камень довольно странной формы.

Он напомнил ей главного героя не менее культового мультсериала – Губка Боб Квадратные Штаны.

Камень в форме Губки Боба в Skyrim / Фото с Reddit

Хотя форма камня может быть случайностью, учитывая неоспоримое сходство, трудно представить, что это не было замыслом разработчиков.

К сожалению, автор поста не рассказал подробно где именно находится эта пасхалка, кроме того, что она была найдена в руинах под названием Alftand. Для тех кто захочет найти Губку Боба самостоятельно, могут помочь двемерская колонна в кадре и направление на юг на компасе.

Чрезвычайным является то, что эта находка изрядно удивила даже самых преданных поклонников игры, ведь подавляющее большинство фанатов Skyrim увидело этот секрет впервые.