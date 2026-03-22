Момент року у Counter-Strike 2 – гравець FURIA вразив усіх пістолетним раундом
Глядачі турніру BLAST Open Rotterdam 2026 стали свідками неймовірної майстерності кіберспортсмена команди FURIA, який вразив усіх надзвичайно видовищним пістолетним раундом.
Нереальний момент кіберспортивної майстерності мали змогу спостерігати глядачі поєдинку FURIA – Aurora на BLAST Open, повідомляє 24 Канал.
Найкращий хайлайт CS 2 у 2026 році?
Доля звела два колективи у півфіналі верхньої сітки групи A, де Aurora тріумфувала з рахунком 2:0 за мапами.
Перша карта протистояння, якою була Dust 2, вийшла напрочуд напруженою та закінчилася лише у овертаймах, де бразильці поступилися 14:16.
Інша ситуація склалася на Inferno, де по FURIA неначе проїхалися катком. Одначе, попри поразку 6:13, один з кіберспортсменів організації видав хайлайт, який вже називають одним з кращих пістолетних раундів у історії Counter-Strike 2.
Мова про те як Кайке "kscerato" Серато ефектно зупинив атаку суперників на точці B, витративши всього 4 набої з пістолета USP.
Неймовірний момент: дивіться відео
Всього за добу цей момент з трансляції, який опублікували на офіційній сторінці BLAST Premier у X набрав майже 2 мільйони переглядів.
Водночас реакція глядачів, коментаторів та самих кіберспортсменів є красномовною – така майстерність показує чому FURIA продовжує боротися за вершину рейтингів HLTV, де наразі перебуває на 2 місці.
На якому місці NAVI у топі HLTV?
Станом на 22 березня 2026 року, українська організація Natus Vincere посідає 6 місце у рейтингу команд CS 2.
На першій сходинці міцно тримається Team Vitality, переможна форма яких і не думає спадати.
Другими є FURIA, а бронзу тримають MOUZ, яким у спину дихають Falcons та Parivision.