Момент года в Counter-Strike 2 – игрок FURIA поразил всех пистолетным раундом
Зрители турнира BLAST Open Rotterdam 2026 стали свидетелями невероятного мастерства киберспортсмена команды FURIA, который поразил всех чрезвычайно зрелищным пистолетным раундом.
Нереальный момент киберспортивного мастерства могли наблюдать зрители поединка FURIA – Aurora на BLAST Open, сообщает 24 Канал.
Лучший хайлайт CS 2 в 2026 году?
Судьба свела два коллектива в полуфинале верхней сетки группы A, где Aurora торжествовала со счетом 2:0 по картам.
Первая карта противостояния, которой была Dust 2, получилась на удивление напряженной и закончилась только в овертаймах, где бразильцы уступили 14:16.
Другая ситуация сложилась на Inferno, где по FURIA как будто проехались катком. Однако, несмотря на поражение 6:13, один из киберспортсменов организации выдал хайлайт, который уже называют одним из лучших пистолетных раундов в истории Counter-Strike 2.
Речь о том как Кайке "kscerato" Серато эффектно остановил атаку соперников на точке B, потратив всего 4 патрона из пистолета USP.
Всего за сутки этот момент из трансляции, который опубликовали на официальной странице BLAST Premier в X набрал почти 2 миллиона просмотров.
В то же время реакция зрителей, комментаторов и самих киберспортсменов является красноречивой – такое мастерство показывает почему FURIA продолжает бороться за вершину рейтингов HLTV, где сейчас находится на 2 месте.
На каком месте NAVI в топе HLTV?
По состоянию на 22 марта 2026 года, украинская организация Natus Vincere занимает 6 место в рейтинге команд CS 2.
На первой строчке прочно держится Team Vitality, победная форма которых и не думает спадать.
Вторыми являются FURIA, а бронзу держат MOUZ, которым в спину дышат Falcons и Parivision.