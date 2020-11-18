Для Hearthstone вийшло чергове доповнення з назвою "Ярмарок божевілля". У гру додали нову властивість, оновлених стародавніх богів та понад 100 нових карт.

Компанія Blizzard випустила масштабне доповнення для гри Hearthstone з назвою "Ярмарок божевілля". Це класичне оновлення для гри, але цього разу гравців чекає повернення стародавніх богів.

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Дивіться трейлер нового доповнення до гри Hearthstone – відео

Нові карти та стародавні боги

У гру додали 135 нових карт, серед яких є і всім відомі боги. Механіка нових богів трішки змінилася, але свої ключові особливості вони зберегли:

К'Тун – розколюється на частини, якщо зберете всі, то зможете нанести 30 одиниць шкоди по всьому полю.

– розколюється на частини, якщо зберете всі, то зможете нанести 30 одиниць шкоди по всьому полю. Йогг-Сарон – розіграйте 13 заклинань і зможете крутити фірмове колесо фортуни від цього бога.

– розіграйте 13 заклинань і зможете крутити фірмове колесо фортуни від цього бога. І'Шарадж – ви отримуєте копії всіх ваших істот з властивістю "Причина", яких ви розіграли у матчі. На цьому ж ходу ви зможете розіграти їх за 0 монет.

– ви отримуєте копії всіх ваших істот з властивістю "Причина", яких ви розіграли у матчі. На цьому ж ходу ви зможете розіграти їх за 0 монет. Н'Зот – оживляє по одній вашій істоті кожного типу.

Також деякі класи отримають потужні заклинання від стародавніх богів.

Оновлені стародавні боги та нове колесо фортуни Йогг-Сарона / світлина з сайту IGN

Нова властивість

У гру додали також і нову властивість "Причина". Карти з таким написом будуть покращуватися у вашій руці, якщо ви розігруєте карту вищої вартості. Ефекти можуть бути різні, такі карти отримають всі представлені класи у грі.

Як будуть візуально змінюватися карти з властивістю "Причина" після її активації / світлина з сайту IGN

Що вже додали у гру

Останні місяці розробники з Blizzard дуже плідно працювали над цією грою. У Hearthstone вже з'явився абсолютно новий режим гри під назвою "Дуелі", який продовжують оновлювати. Працюють і над режимом "Поля битв", у який нещодавно додали нового героя та оновили старих. Також у грі повністю переробили систему нагород та додали досягнення, а в оновленому профілі можна відслідковувати детальну статистику.

Що обіцяють додати у гру

Оновлення для режиму "Дуелі" та "Поля битв" вже найближчим часом. До наступного масштабного доповнення у Hearthstone має з'явитися ще 35 нових карт, а також інформація про якийсь новий режим гри.