Для Hearthstone вышло очередное дополнение под названием "Ярмарка безумия". В игру добавили новое свойство, обновленных древних богов и более 100 новых карт.

Компания Blizzard выпустила масштабное дополнение для игры Hearthstone под названием "Ярмарка безумия". Это классическое обновление для игры, но на этот раз игроков ждет возвращение древних богов.

Интересно 5 самых дорогих скинов в CS: GO – стоимость шокирует

Смотрите трейлер нового дополнения к игре Hearthstone – видео

Новые карты и древние боги

В игру добавили 135 новых карт, среди которых есть и всем известные боги. Механика новых богов немного изменилась, но свои ключевые особенности они сохранили:

К'Тун – раскалывается на части, если соберете все, то сможете нанести 30 единиц урона по всему полю.

– раскалывается на части, если соберете все, то сможете нанести 30 единиц урона по всему полю. Йогг-Сарон – разыграйте 13 заклинаний и сможете крутить фирменное колесо фортуны от этого бога.

– разыграйте 13 заклинаний и сможете крутить фирменное колесо фортуны от этого бога. И'Шарадж – вы получаете копии всех ваших существ со свойством "Порча", которых вы разыграли в матче. На этом же ходу вы сможете разыграть их за 0 монет.

– вы получаете копии всех ваших существ со свойством "Порча", которых вы разыграли в матче. На этом же ходу вы сможете разыграть их за 0 монет. Н'Зот – оживляет по одному вашему существу каждого типа.

Также некоторые классы получат мощные заклинания от древних богов.

Обновленные древние боги и новое колесо фортуны Йогг-Сарона / фотография с сайта IGN

Новое свойство

В игру добавили также и новое свойство "Порча". Карты с такой надписью будут улучшаться в вашей руке, если вы разыгрываете карту более высокой стоимости. Эффекты могут быть разные, такие карты получат все представленные классы в игре.

Как будут визуально меняться карты со свойством "Порча" после ее активации / фотография с сайта IGN

Что уже добавили в игру

Последние месяцы разработчики из Blizzard очень плодотворно работали над этой игрой. В Hearthstone уже появился совершенно новый режим игры под названием "Дуэли", который продолжают обновлять. Работают и над режимом "Поля сражений", в который недавно добавили нового героя и обновили старых. Также в игре полностью переделали систему наград и добавили достижения, а в обновленном профиле можно отслеживать подробную статистику.

Что обещают добавить в игру

Обновления для режима "Дуэли" и "Поля сражений" в ближайшее время. К следующему масштабному дополнению в Hearthstone должно появиться еще 35 новых карт, а также информация о неком новом режиме игры.