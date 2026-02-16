Велика втрата для індустрії: помер Хідекі Сато, який сформував легендарні консолі Sega

Ігрова індустрія втратила одну з ключових фігур своєї історії. Хідекі Сато – інженер, який стояв за створенням найвідоміших консолей Sega, помер у віці 77 років. Його робота визначила вигляд і технічний напрямок компанії в найзапекліший період "консольних воєн".

Яку роль Хідекі Сато відіграв у становленні Sega?

Хідекі Сато приєднався до Sega ще у 1971 році – задовго до того, як компанія стала глобальним гравцем на ринку домашніх консолей. Він пройшов шлях від інженера до керівника відділу досліджень і розробки, а згодом очолив компанію, обіймаючи посаду президента у 2001 – 2003 роках, пише Engadget.

Смерть Сато 13 лютого 2026 року підтвердило японське видання Beep21, яке багаторазово спілкувалося з ним протягом років. Йому було 77 років.

Він став одним із головних архітекторів апаратної стратегії Sega у 1980 – 1990-х роках, працював над першою консоллю компанії – SG-1000 – і супроводжував розвиток апаратного напряму аж до останньої системи Sega.

Після провалу Sega Master System у боротьбі з Nintendo Entertainment System компанія прагнула реваншу. Саме тоді Сато отримав завдання створити нову 16-бітну платформу, здатну нав’язати конкуренцію Nintendo. Результатом стала Sega Mega Drive, відома у Північній Америці як Sega Genesis, пише Kotaku.



Sega Genesis / Фото Depositphotos

Сато наполягав не лише на технічній потужності, а й на преміальному дизайні. Консоль отримала чорний корпус із золотим написом – деталь, яка, за його словами, була дорогою у виробництві, але створювала відчуття статусності. Завдяки дворічному випередженню перед Super Nintendo Entertainment System Mega Drive швидко здобула популярність і закріпила позиції Sega на глобальному ринку.

Пізніше Сато курував розробку Sega Saturn – складної, але технологічно амбітної 3D-консолі з підтримкою компакт-дисків. Завершальним акордом стала Dreamcast – система, яку сьогодні вважають культовою попри комерційний провал. Dreamcast запропонувала онлайн-функціональність і технічні рішення, що випереджали свій час, але не змогла втримати Sega у "залізному" бізнесі.

Вплив Сато виходив далеко за межі технічних характеристик. Його стратегічне бачення поєднувало аркадну спадщину компанії з можливостями домашніх систем. Він допоміг трансформувати Sega з аркадного гіганта на одного з найагресивніших гравців у "консольних війнах".

Смерть Сато сталася лише через кілька місяців після втрати ще однієї легенди компанії – співзасновника Девіда Розена, який помер у грудні 2025 року у віці 95 років. Для Sega це кінець цілої епохи.

Хідекі Сато залишив по собі не просто перелік пристроїв, а цілий технічний фундамент, який сформував досвід поколінь гравців. Його спадщина – це епоха, коли інженерні рішення визначали хід індустрії.