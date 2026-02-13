Мережа магазинів у Норвегії оголосила про напрочуд дивну акцію, яка може забезпечити геймерам безплатну GTA 6, інформує IGN.
Як отримати безплатну GTA 6?
Світ починає сходити з розуму в очікуванні продовження легендарної серії від Rockstar.
Наприклад, великий норвезький ритейлер електроніки Komplett запустив маркетингову кампанію, в якій обіцяє подарувати примірник GTA 6 усім, хто народить дитину в день релізу гри – 19 листопада 2026 року.
З'явилася зухвала реклама, до речі, рівно за дев'ять місяців до виходу проєкту. Тож компанія невербально закликала геймерів не гаяти час.
Для цього було створено білборди з прозорим натяком на інтимну близькість, які тепер можна побачити на вулицях міст країни, включно з Осло, повідомляє YabaLeftOnline у X.
У сторінці в Instagram Komplett й узагалі описує ідею народження дитини в день виходу GTA 6 як "лайфхах", натякаючи на можливість взяти декретну відпустку та присвятити її не лише новонародженому.
