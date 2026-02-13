Сеть магазинов в Норвегии объявила об удивительно странной акции, которая может обеспечить геймерам бесплатную GTA 6, информирует IGN.

Как получить GTA 6 бесплатно?

Мир начинает сходить с ума в ожидании продолжения легендарной серии от Rockstar.

Например, крупный норвежский ритейлер электроники Komplett запустил маркетинговую кампанию, в которой обещает подарить экземпляр GTA 6 всем, кто родит ребенка в день релиза игры – 19 ноября 2026 года.

Появилась дерзкая реклама, кстати, ровно за девять месяцев до выхода проекта. Поэтому компания невербально призвала геймеров не терять время.

Для этого были созданы билборды с прозрачным намеком на интимную близость, которые теперь можно увидеть на улицах городов страны, включая Осло, сообщает YabaLeftOnline в X.

Вы можете получить GTA 6 бесплатно, если родите ребенка в день релиза игры в Норвегии. pic.twitter.com/d4fANWhAnr - YabaLeftOnline (@yabaleftonline) 12 февраля, 2026

В странице в Instagram Komplett и вообще описывает идею рождения ребенка в день выхода GTA 6 как "лайфхак", намекая на возможность взять декретный отпуск и посвятить его не только новорожденному.

