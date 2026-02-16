Какую роль Хидеки Сато сыграл в становлении Sega?

Хидеки Сато присоединился к Sega еще в 1971 году – задолго до того, как компания стала глобальным игроком на рынке домашних консолей. Он прошел путь от инженера до руководителя отдела исследований и разработки, а затем возглавил компанию, занимая должность президента в 2001 – 2003 годах, пишет Engadget.

Смотрите также В Норвегии можно бесплатно получить GTA 6, но придется родить ребенка

Смерть Сато 13 февраля 2026 года подтвердило японское издание Beep21, которое многократно общалось с ним в течение лет. Ему было 77 лет.

Он стал одним из главных архитекторов аппаратной стратегии Sega в 1980 – 1990-х годах, работал над первой консолью компании – SG-1000 – и сопровождал развитие аппаратного направления вплоть до последней системы Sega.

После провала Sega Master System в борьбе с Nintendo Entertainment System компания стремилась к реваншу. Именно тогда Сато получил задание создать новую 16-битную платформу, способную навязать конкуренцию Nintendo. Результатом стала Sega Mega Drive, известная в Северной Америке как Sega Genesis, пишет Kotaku.



Sega Genesis / Фото Depositphotos

Сато настаивал не только на технической мощности, но и на премиальном дизайне. Консоль получила черный корпус с золотой надписью – деталь, которая, по его словам, была дорогой в производстве, но создавала ощущение статусности. Благодаря двухлетнему опережению перед Super Nintendo Entertainment System Mega Drive быстро обрела популярность и закрепила позиции Sega на глобальном рынке.

Позже Сато курировал разработку Sega Saturn – сложной, но технологически амбициозной 3D-консоли с поддержкой компакт-дисков. Завершающим аккордом стала Dreamcast – система, которую сегодня считают культовой несмотря на коммерческий провал. Dreamcast предложила онлайн функциональность и технические решения, опережавшие свое время, но не смогла удержать Sega в "железном" бизнесе.

Влияние Сато выходило далеко за пределы технических характеристик. Его стратегическое видение сочетало аркадное наследие компании с возможностями домашних систем. Он помог трансформировать Sega из аркадного гиганта в одного из самых агрессивных игроков в "консольных войнах".

Смотрите также Konami анонсировали продолжение культовой серии – первый трейлер поразил геймеров

Смерть Сато произошла лишь через несколько месяцев после потери еще одной легенды компании – соучредителя Дэвида Розена, который умер в декабре 2025 года в возрасте 95 лет. Для Sega это конец целой эпохи.

Хидеки Сато оставил после себя не просто перечень устройств, а целый технический фундамент, который сформировал опыт поколений игроков. Его наследие – это эпоха, когда инженерные решения определяли ход индустрии.