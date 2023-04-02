Одна з найвідоміших особистостей відеоігрової індустрії – Хідео Кодзіма, нещодавно розповів фанатам яку зі своїх вигадок вважає найкращою.

Цікаво Як штучний інтелект використовують в індустрії онлайн-казино

Хідео Кодзіма розпочав кар'єру в Konami ще у далеких 80-х і є батьком таких знакових проєктів як Metal Gear Solid, Policenauts, P.T. та Death Standing і це все попри те, що на початку нульових японський геній майже пішов з ігрової індустрії.

Ненадовго відірвавшись від розробки Death Stranding 2, Кодзіма вирішив пригадати одне зі своїх найбільших досягнень минулого. У нещодавньому твіті він розповів, що вважає одним зі своїх найкращих винаходів у геймдизайні.

Попри те, що за сучасними стандартами це здається досить елементарною річчю, розробник заявив, що поява у грі секвенцій з радіо стала однією з ключових особливостей Metal Gear Solid.

Розмови по радіо у MGS2: відео

Ідея виникла, оскільки Кодзіма хотів, щоб гравці проникали в ворожі локації наодинці. Частково це було пов'язано і з технічними обмеженнями керування дій кількох NPC одразу під час безпосереднього екшену, тому використання голосової підтримки було зручним вибором, до того ж її було легше та дешевше реалізувати.

Радіосистема була досить просунутою, і за словами геймдизайнера, базувалася на тих, які у ті часи використовували реальні спецпризначенці.

Саме за допомогою радіозв'язку вдалося розробити арки персонажів і розкрити сюжет Metal Gear Solid, надаючи гравцям важливу інформацію про світ гри та геймплей "здалеку" при цьому не порушуючи занурення.

Це було елегантне рішення, яке використовувалося й надалі протягом усієї історії франшизи, а також потім було скопійовано багатьма проєктами подібного жанру.