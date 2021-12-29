Інді-гра Ready or Not, яка є духовним наступником серії S.W.A.T., за короткий час здобула шалену популярність серед геймерської спільноти. Попри це розробникам із VOID Interactive не дали спокійно спочивати на лаврах, адже знайшлися люди, що вважають не етичним існування в подібному проєкті рівня зі стріляниною в школі.

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Ready or Not – реалістичний тактичний шутер у якому гравцю дається можливість у складі групи спеціального призначення визволяти віртуальних заручників в різноманітних ситуаціях та локаціях.

Гра миттєво завоювала популярність серед геймерів і ті захотіли дізнатися в розробників про план розвитку проєкту. Один із користувачів Reddit запитав у них чи коли-небудь планується додання в гру мапи із визволенням заручників під час "стрілянини в школі", на що офіційний твітер гри відповів: "Повірте, що це точно буде", потому видаливши це повідомлення.

Геймплейний туторіал від розробників



Така заява викликала хвилю негативу від людей, що вважають не етичним подібного роду контент у відеоіграх. Сторінку проєкту почали атакувати розлючені геймери, на що VOID Interactive своєю чергою реагували досить стримано.

Розробники заявили, що не відмовляться від своїх задумів, адже прагнуть, щоб їхня гра була максимально реалістичним зображенням роботи спецпризначенців поліції. Також, у своєму зверненні, вони пояснили, що таким чином хочуть віддати шану тисячам людей які так чи інакше були учасниками подібних стресових ситуацій і аж ніяк не намагаються знецінити їх досвід.

Офіційна заява розробників



Попри сміливість розробників зачіпати такі тонкі теми, проблеми все ж не завершилися лише на невдоволенні окремих геймерів. Скандал навколо рівня, який ще навіть не вийшов коштував VOID Interactive угоди з їх видавцем Team17, який вирішив відмовитися від співпраці з "проблемним" проєктом.

Проте додання рівня в гру абсолютно точно приверне ще більше негативної уваги. Отож, розробникам все ж варто замислитися чи вартує їх першочерговий задум того успіху, який у них зараз є.