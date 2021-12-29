Инди-игра Ready or Not, являющаяся духовным преемником серии S.W.A.T., за короткое время приобрела безумную популярность среди геймерского сообщества. Несмотря на это, разработчикам из VOID Interactive не дали спокойно почивать на лаврах, ведь нашлись люди, считающие не этическим существование в подобном проекте уровня со стрельбой в школе.

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Ready or Not – реалистичный тактический шутер, в котором игроку дается возможность в составе группы специального назначения освобождать виртуальных заложников в различных ситуациях и локациях.

Игра мгновенно завоевала популярность среди геймеров, и те захотели узнать у разработчиков о плане развития проекта. Один из пользователей Reddit спросил у них планируется ли добавление в игру карты с освобождением заложников во время "стрельбы в школе", на что официальный твиттер игры ответил: "Поверьте, что это точно будет", затем удалив это сообщение.

Геймплейный туториал от разработчиков



Такое заявление вызвало волну негатива от людей, считающих не этическим наличие подобного рода контента в видеоиграх. Страницу проекта начали атаковать разъяренные геймеры, на что VOID Interactive в свою очередь реагировали довольно сдержанно.

Разработчики заявили, что не откажутся от своих замыслов, ведь стараются, чтобы их игра была максимально реалистичным изображением работы спецназовцев полиции. Также, в своем обращении, они объяснили, что таким образом хотят отдать дань уважения тысячам людей, которые так или иначе были участниками подобных стрессовых ситуаций и отнюдь не пытаются обесценить их опыт.

Официальное заявление разработчиков



Несмотря на смелое решение разработчиков затрагивать такие тонкие темы, проблемы все же не завершились только на недовольстве отдельных геймеров. Скандал вокруг уровня, который еще даже не вышел, стоил VOID Interactive соглашения с их издателем Team17, решившим отказаться от сотрудничества с "проблемным" проектом.

Однако добавление уровня в игру совершенно точно привлечет еще больше негативного внимания. А значит разработчикам все же стоит задуматься стоит ли их первоочередная затея того успеха, что есть у них сейчас.