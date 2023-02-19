Схоже, у грі ще доволі довго знаходитимуть все нові й нові цікавинки. Зокрема, нещодавно в Hogwarts Legacy виявили історичну неточність, пов'язану з Україною.

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Люмос у Hogwarts Legacy

Один з шанувальників гри опублікував розкриту ним таємницю щодо серії підвісних гобеленів і заклинання люмос. Коли сяючий кінчик чарівної палички піднести до однієї з шести різьбових віньєток, що прикрашають замок Гоґвортс, їхнє зображення змінюється.

Перегляд їх усіх в оригінальній формі, а потім під фільтром люмоса розповідає трагічну історію жінки у двох часових лініях. На гобеленах зі звичайним освітленням вона – мати, яка живе в маленькому селі, мешканці якого об'єднуються, полюючи на місцевого перевертня.

На гобеленах, освітлених люмосом, вона все ще щойно народила дитя, але невдовзі її вкусив перевертень. Потім на неїї безжально полювали й вигнали з її власного села, проклявши назавжди бути окремо від її дитини.

Історія гобеленів у Hogwarts Legacy / кадри з гри

Хоча гобелени не мають жодного відношення до головних чи побічних історій Hogwarts Legacy, вони мають власну сторінку довідника та є чудовим прикладом пристрасної турботи, яку Avalanche Software виявила у своїй версії світу Гаррі Поттера.

У світі, який переповнений таємницями, які потрібно відкривати та досліджувати, відчуття навколишнього середовища в Hogwarts Legacy є найкращим. Гобелени з перевертнями – це лише шість із, здавалося б, нескінченного потоку унікальних творів мистецтва, які прикрашають зали Гоґвортсу, надаючи замку чарівної індивідуальності.