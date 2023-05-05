Рону Візлі сподобалося б: оновлення Hogwarts Legacy додає важливу функцію

Абсолютно нове оновлення для Hogwarts Legacy додає дуже затребувану функцію доступу. Вона дозволить ще більшій кількості гравців насолоджуватися грою.

Попри відсутність основного сюжетного DLC для Hogwarts Legacy, Avalanche Software підтримує дуже успішну фентезійну пригодницьку гру своїми оновленнями регулярно після запуску.

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Важливе оновлення Hogwarts Legacy

В останньому оновленні Hogwarts Legacy видавець виправив низку помилок, а також представив функцію доступу, яка дозволяє ще більшій кількості гравців зануритися в гру.

Avalanche Software випустила велике оновлення для Hogwarts Legacy з довгоочікуваним режимом арахнофобії, який можна будь-коли вмикати та вимикати. Гравці Hogwarts Legacy можуть увімкнути режим арахнофобії, відвідавши меню параметрів доступу в грі.

Після ввімкнення функції всі ворожі павуки змінюються на схожу на жука істоту з роликами-ковзанами. Крім того, звуки павуків зменшено або видалено в усій грі.

Режим Arachnophobia є бажаним доповненням до Hogwarts Legacy на всіх платформах, оскільки він дозволяє більшій кількості гравців насолоджуватися грою без особливого дискомфорту чи страху в найнебезпечніших розділах гри.

До слова, на арахнофобію страждав й один з головних героїв розповіді про Гаррі Поттера – його найкращий друг Рон Візлі. Це неодноразово ставало темою для жартів, зокрема з боку тих же творців гри з Avalanche Software.