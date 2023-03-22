Загалом Hogwarts Legacy домінувала в чарті продажів у Великій Британії понад місяці. Це почалося невдовзі після релізу, коли гра обійшла за цим показником Elden Ring.

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Несподіваний новий лідер

Цьому домінуванню прийшов кінець: останні дані GfK свідчать про те, що Hogwarts Legacy поступилася місцем на троні найбільш продаваної гри у Великій Британії грі WWE 2K23.

Остання гра про реслінг від 2K піднялася на вершину нового рейтингу минулих вихідних – одразу після свого релізу 14 березня.

Що стосується решти рейтингу Великої Британії за тиждень, то поява WWE 2K23 просто змістила п’ятірку лідерів минулого тижня на одне місце вниз. Отже, за нею та Hogwarts Legacy йдуть:

FIFA 23,

Mario Kart 8 Deluxe,

Metroid Prime Remastered,

God of War Ragnarok.

Британські дані GfK відображають лише фізичні продажі ігор у країні. Та це точно суперечить величезному успіху, яким досі користувалася Hogwarts Legacy.

Попри це, нещодавно оновлені рейтинги є вже не першим показником того, що глобальне захоплення від гри про світ Гаррі Поттера поступово добігає до кінця.