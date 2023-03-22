В общей сложности Hogwarts Legacy доминировала в чарте продаж в Великой Британии более месяца. Это началось вскоре после релиза, когда игра обошла по этому показателю Elden Ring.

Читайте также Интересные факты из истории слотов, о которых вы могли не знать

Неожиданный новый лидер

Этому доминированию пришел конец: последние данные GfK свидетельствуют о том, что Hogwarts Legacy уступила место на троне самой продаваемой игры в Великой Британии игре WWE 2K23.

Последняя игра о реслинге от 2K поднялась на вершину нового рейтинга прошлых выходных – сразу после своего релиза 14 марта.

Что касается остального рейтинга Великой Британии за неделю, то появление WWE 2K23 просто сместило пятерку лидеров на прошлой неделе на одно место вниз. Следовательно, за ней и Hogwarts Legacy следуют:

FIFA 23,

Mario Kart 8 Deluxe,

Metroid Prime Remastered,

God of War Ragnarok.

Британские данные GfK отражают только физические продажи игр в стране. Но это точно противоречит огромному успеху, которым до сих пор пользовалась Hogwarts Legacy.

Несмотря на это, недавно обновленные рейтинги являются уже не первым показателем того, что глобальный восторг от игры о мире Гарри Поттера постепенно подходит к концу.