Hogwarts Legacy користується величезним успіхом з моменту свого першого запуску в лютому, але розробник досі дотримувався мовчанки. Нарешті це мовчання було порушено у формі масштабного оновлення, яке принесло з собою масу виправлень помилок й оптимізаційних змін.

Читайте також PIN-UP Foundation запустив гуманітарний проєкт LINE-UP для швидкої допомоги українцям

Оновлення виправило надокучливу помилку

Окрім великих змін, як от введення режиму арахнофобії в грі, шанувальники починають помічати ще одну зміну, яка деякий час залишалася непоміченою.

Ігнатія Вайлдсміт тепер має нові діалоги, коли гравці вперше виявляють локацію Floo Flame. Це саме та зміна, яку геймери щиро хвалять.

Якщо ви не знаєте, то Ігнатія Вайлдсміт є винахідницею "летючого порошка". Її статуя присутня в різних локаціях гри Hogwarts Legacy та дає можливість швидко переміщатися між ними.

Втім, досі, коли геймери знаходили статую в новій локації, на них чекав щоразу один і той самий діалог. Звісно ж, шанувальникам набридало слухати щоразу одне й те ж.

Тепер діалоги будуть різними в різних локаціях. Це не лише зробить їх менш надокучливими, а й дозволить гравцям дізнатися більше цікавого, адже Ігнатія відтепер дає цікаві підказки щодо світу Гаррі Поттера.