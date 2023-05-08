Hogwarts Legacy пользуется огромным успехом с момента своего первого запуска в феврале, но разработчик до сих пор придерживался молчания. Наконец, это молчание было нарушено в форме масштабного обновления, которое принесло с собой массу исправлений ошибок и оптимизационных изменений.

Читайте также PIN-UP Foundation запустил гуманитарный проект LINE-UP для скорой помощи украинцам

Обновление исправило надоедливую ошибку

Кроме больших изменений, таких как введение режима арахнофобии в игре, поклонники начинают замечать еще одно изменение, которое некоторое время оставалась незамеченым.

Игнатия Уайлдсмит теперь имеет новые диалоги, когда игроки впервые обнаруживают локацию Floo Flame. Это именно то изменение, которое геймеры искренне хвалят.

Если вы не знаете, то Игнатия Уайлдсмит является изобретательницей "летучего порошка". Ее статуя присутствует в разных локациях игры Hogwarts Legacy и позволяет быстро перемещаться между ними.

Впрочем, до сих пор, когда геймеры находили статую в новой локации, их ждал каждый раз один и тот же диалог. Конечно, поклонникам надоело слушать каждый раз одно и то же.

Теперь диалоги будут разными в разных локациях. Это не только сделает их менее надоедливыми, но и позволит игрокам узнать больше интересного, ведь Игнатия отныне дает интересные подсказки по миру Гарри Поттера.