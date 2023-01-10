Рольова гра з відкритим світом нарешті з'явиться на ПК та консолях поточного покоління вже цього лютого. І графіки продажів Steam показують, що ажіотаж – на рекордно високому рівні.

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Ранній успіх Hogwarts Legacy

За тиждень з 2 до 8 січня попередні замовлення забезпечили майбутній грі про Гаррі Поттера четверте місце в глобальних чартах Steam. Його випередили лише Steam Deck, Elden Ring і Call of Duty: Modern Warfare II.

Це дуже непоганий показник для гри, до релізу якою залишається ще цілий місяць. Втім, і це ще не все – згодом ситуація для Avalanche Software стала ще кращою.

Адже вже з наступного тижня Hogwarts Legacy стала найбільш продаваною грою в чартах Steam, за нею йдуть CS:GO, Modern Warfare II, Lost Ark і Destiny 2.

Очевидно, це є ознакою того, що щонайменше на ПК продажі гри Hogwarts Legacy стартують дуже успішно. Реліз окремих версій гри відбудеться вже 10 лютого.

До слова, незодавно розробники розповіли, чи зароблятиме гроші на грі авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг.