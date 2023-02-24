Згідно з останніми даними про продажі компанії, Hogwarts Legacy вже стала найбільшою грою для WB Games лише через кілька тижнів після запуску. До речі, у грі виявили історичну неточність, пов'язану з Україною.

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Успіхи Hogwarts Legacy

Попри те, що грі лише два тижні, Hogwarts Legacy вже встигла встановити кілька рекордів. Шанувальники по всьому світу прагнуть випробувати рольову гру у відкритому світі від Avalanche Software.

Звичайно, прийом Hogwarts Legacy не може бути несподіванкою, враховуючи, що вона вже побила рекорд Twitch за найбільшою кількістю переглядів одиночної гри на платформі.

Невдовзі після цього рекорду Hogwarts Legacy стала найбільшою ігрою WB Games у Steam, досягнувши 489 139 одночасних гравців. Та найбільший показник був через декілька днів – 879 308.

Тепер дані про продажі від WB Games показують, що гра стала такою ж масовою на інших платформах. За даними компанії, Hogwarts Legacy заробила їй 850 мільйонів доларів станом на зараз.

Протягом двох тижнів після релізу гри було продано понад 12 мільйонів копій на ПК, Xbox Series X/S і PlayStation 5. Це стало найбільшим глобальним запуском Warner Bros.