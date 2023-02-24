Согласно последним данным о продажах компании, Hogwarts Legacy уже стала самой большой игрой для WB Games лишь спустя несколько недель после запуска. Кстати говоря, в игре обнаружили историческую неточность, связанную с Украиной.

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Успехи Hogwarts Legacy

Несмотря на то, что игре всего две недели, Hogwarts Legacy уже успела установить несколько рекордов. Поклонники по всему миру стремятся попробовать ролевую игру в открытом мире от Avalanche Software.

Конечно, прием Hogwarts Legacy не может быть неожиданностью, учитывая, что она уже побила рекорд Twitch по наибольшему количеству просмотров одиночной игры на платформе.

Вскоре после этого рекорда Hogwarts Legacy стала крупнейшей игрой WB Games в Steam, достигнув 489 139 одновременных игроков. Но самый большой показатель был через несколько дней – 879 308.

Теперь данные о продажах от WB Games показывают, что игра стала столь же массовой на других платформах. По данным компании, Hogwarts Legacy заработала ей 850 миллионов долларов по состоянию на данный момент.

В течение двух недель после релиза игры было продано более 12 миллионов копий на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Это стало крупнейшим глобальным запуском Warner Bros.