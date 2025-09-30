Як це вдалося це зробити?

Гравець DrDoot, раніше відомий як DrDeComposing, прославився в мережі завдяки проходженню таких складних ігор, як Elden Ring та трилогія Dark Souls, за допомогою електричного саксофона. Цього разу його вибір припав на Hollow Knight: Silksong, яка вийшла на початку вересня і здивувала гравців високою складністю, розповідає 24 Канал з посиланням на Twitch-канал стримера.

Дивіться також Відома вага Battlefield 6: скільки місця потребуватиме гра та коли її можна буде завантажити

Подорож стрімера до 100% проходження та справжньої кінцівки гри завершилася 30 вересня. Загалом на це пішло понад 92 години спроб.

Фінальний стрім доступний на його Twitch-каналі, а запис вирішальної битви з фінальним босом опубліковано на YouTube. Цікаво, що останнього боса йому довелося перемагати двічі – після першої перемоги гра вилетіла, не зберігши прогрес.

Фінальна битва – дивіться відео:

Тим часом інший ютубер, HuntHussle, також відзначився, пройшовши Silksong без отримання шкоди. Однак він обмежився звичайною кінцівкою, на відміну від DrDoot, який досяг стовідсоткового результату.

Що відомо про Hollow Knight: Silksong?

Hollow Knight: Silksong – це довгоочікуване продовження популярної метроідванії Hollow Knight від австралійської студії Team Cherry. Гра вийшла 4 вересня на ПК (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X та S, Nintendo Switch та Switch 2, а також у Game Pass.

Цього разу гравці беруть на себе роль принцеси-захисниці Горнет, знайомої за першою частиною. Вона швидша та спритніша за мовчазного лицаря з оригіналу, що вносить зміни в ігровий процес, зазначається на сторінці гри в Steam.

Однією з ключових особливостей Silksong стала її висока складність, яка кидає виклик навіть ветеранам першої частини. Розробники з Team Cherry свідомо пішли на цей крок. Гра пропонує гравцям дослідити нове королівство, а для повного проходження необхідно досягти 100% прогресу та отримати істинну кінцівку, що є значним випробуванням.