До релізу довгоочікуваного багатокористувацького шутера від EA та Battlefield Studios залишається менш як два тижні, а у мережі з'явилася важлива інформація про вагу гри, інформує 24 Канал з посиланням на Battlefield Intel у X.

Цікаво Новий трейлер Battlefield 6 дотепно висміяв Call of Duty

Вага, що дивує?

З огляду на розмах майбутньої гри, чимало геймерів очікували побачити астрономічне число пам'яті, як от у випадку з розміром файлу TES V: Oblivion Remake, яку їм доведеться звільняти на своїх носіях.

Натомість оприлюднені дані здивували спільноту, адже щоб встановити Battlefield 6 на ПК вам знадобиться лише 75,97 Гігабайта.

Ця цифра включає базову гру (48,88 ГБ), багатокористувацький контент (5 ГБ), однокористувацький режим (15 ГБ) та відповідні пакети HD-текстур розміром 423 МБ та 7 ГБ відповідно.

Трейлер гри – дивіться відео

Хоча наразі розміри файлів Battlefield 6 для консолей PS5 та Xbox Series X/S ще не відомі, але вони можуть виявитися ще меншими.

Безсумнівно, команда Battlefield Studios провела неймовірну роботу, запакувавши такий масштабний і амбітний проєкт в доволі скромні, за нинішніми мірками, розміри.

Цікаво, що конкурентка "батли" – Call of Duty: Black Ops 6 вимагає понад 100 ГБ вільного місця на ПК, повідомляє Gamerant.

Також стало відомо коли розпочнеться попереднє завантаження Battlefield 6. Цим знаковим для фанатів шутерів днем стане п'ятниця 3 жовтня.

Нагадаємо, що повний реліз гри заплановано на 10 жовтня.