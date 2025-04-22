Чого чекати

За словами відомого інсайдера XOXLEAK, який опублікував інформацію у своєму акаунті на X, розмір файлу гри в Steam становитиме вражаючі 120,94 гігабайта. Цей показник перевищує розмір оригінального Oblivion майже в 30 разів – базова версія гри у 2006 році важила всього 4,6 гігабайта, а Definitive Edition із усіма DLC – лише трохи більше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Останні дані говорять, що ми отримаємо не просто ремастер, а повний ремейк гри на новому рушії. Він суттєво випереджає навіть Skyrim Anniversary Edition: її розмір на Steam – 12 гігабайтів, а на PlayStation 5 – 31 гігабайт. Для порівняння, розмір Oblivion Remastered – це понад 2000% приросту щодо попередніх релізів. Elder Scrolls Online, звісно, теж займає багато місця, однак як MMO вона не вважається у цьому контексті релевантною – особливо з огляду на необхідність окремого придбання доповнень.

Причини такого збільшення обсягу логічні:

По-перше, є свідчення, що Oblivion Remastered працюватиме на рушії Unreal Engine 5, що традиційно супроводжується значними вимогами до пам’яті.

По-друге, у грі буде не лише повний набір DLC, а й очевидні графічні та геймплейні покращення: зокрема, перероблена система витривалості, нова механіка блокування, що нагадує сучасні екшн-ігри, та більш зручне управління.

Раніше в мережі вже з’являлись витоки скриншотів, подробиці про реліз та інші деталі, але лише вчора ми отримали офіційне підтвердження, що гра існує. Студія повідомила, що 22 квітня проведе презентацію, на якій розкриє всі деталі майбутньої гри.