Як це буде

Після тижнів витоків, фанатських теорій і зливів скріншотів Bethesda нарешті офіційно підтвердила реальність ремейку The Elder Scrolls IV: Oblivion. Повноцінне розкриття відбудеться 22 квітня о 18:00 за київським часом – трансляцію можна буде переглянути на каналах Bethesda у YouTube та Twitch. Очікується, що покажуть геймплей, нові фішки та, ймовірно, навіть дату релізу, пише 24 Канал.

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Назва відео на YouTube-каналі Bethesda говорить "Все буде розкрито", тож компанія, ймовірно, має на увазі, що на нас чекає максимально повна інформація про майбутню гру.

Дата самого релізу цілком може бути також сьогодні або завтра, як припускали ранні чутки, але реальних підстав говорити про це насправді немає – компанія ще нічого не говорила про терміни виходу. Більш імовірно, що розробники витримають певну паузу, щоб більше людей дізналися про майбутній реліз перед остаточним запуском гри.

Ви можете підписатися на майбутню пряму трансляцію на YouTube, щоб отримати сповіщення в момент початку: відео

Що відомо про гру

Проєкт часто називають як "ремастер" (remaster), але є інформація, що це може бути повноцінний ремейк з використанням сучасного рушія Unreal Engine 5, при цьому частина ігрової логіки та фізики залишатиметься на оригінальному рушії Oblivion.

Підтверджено, що над проєктом працює Bethesda у співпраці з підтримуючою студією Virtuos, яка раніше займалася портами ігор. Перший великий витік стосовно проєкту з'явилася в червні 2023 року саме від колишнього працівника Virtuos, який підтвердив, що проєкт існує і має кодову назву "Project Altar".

У 2023 році під час судового процесу FTC проти Microsoft з'явилися документи Bethesda, де планувалося випускати ремастер Oblivion у 2022 фінансовому році, але реліз затримався. У січні 2025 року з'явилися нові витоки, що підтверджували, що це не просто ремастер, а повноцінний ремейк.

У квітні 2025 року з'явилися зображення гри, що підтвердили її існування і показали оновлену графіку. Також було виявлено, що планується Deluxe Edition новою бронею для коней, а базова версія включатиме всі оригінальні DLC, подібно до Skyrim Anniversary Edition.

Очікується, що гра вийде на PC, Xbox і PlayStation. Візуальні оновлення значні, але збережуть атмосферу оригінальної гри.