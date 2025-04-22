Как это будет

После недель утечек, фанатских теорий и сливов скриншотов Bethesda наконец-то официально подтвердила реальность ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion. Полноценное раскрытие состоится 22 апреля в 18:00 по киевскому времени – трансляцию можно будет посмотреть на каналах Bethesda в YouTube и Twitch. Ожидается, что покажут геймплей, новые фишки и, вероятно, даже дату релиза, пишет 24 Канал.

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Название видео на YouTube-канале Bethesda говорит "Все будет раскрыто", поэтому компания, вероятно, имеет в виду, что нас ждет максимально полная информация о предстоящей игре.

Дата самого релиза вполне может быть также сегодня или завтра, как предполагали ранние слухи, но реальных оснований говорить об этом на самом деле нет – компания еще ничего не говорила о сроках выхода. Более вероятно, что разработчики выдержат определенную паузу, чтобы больше людей узнали о предстоящем релизе перед окончательным запуском игры.

Вы можете подписаться на предстоящую прямую трансляцию на YouTube, чтобы получить оповещение в момент начала: видео

Что известно об игре

Проект часто называют как "ремастер" (remaster), но есть информация, что это может быть полноценный ремейк с использованием современного движка Unreal Engine 5, при этом часть игровой логики и физики будет оставаться на оригинальном движке Oblivion.

Подтверждено, что над проектом работает Bethesda в сотрудничестве с поддерживающей студией Virtuos, которая ранее занималась портами игр. Первая крупная утечка относительно проекта появилась в июне 2023 года именно от бывшего работника Virtuos, который подтвердил, что проект существует и имеет кодовое название "Project Altar".

В 2023 году во время судебного процесса FTC против Microsoft появились документы Bethesda, где планировалось выпускать ремастер Oblivion в 2022 финансовом году, но релиз задержался. В январе 2025 года появились новые утечки, подтверждающие, что это не просто ремастер, а полноценный ремейк.

В апреле 2025 года появились изображения игры, подтвердившие её существование и показавшие обновлённую графику. Также было обнаружено, что планируется Deluxe Edition новой броней для лошадей, а базовая версия будет включать все оригинальные DLC, подобно Skyrim Anniversary Edition.

Ожидается, что игра выйдет на PC, Xbox и PlayStation. Визуальные обновления значительны, но сохранят атмосферу оригинальной игры.