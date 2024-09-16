Названо переможців The International 2024: яка команда отримала головний приз
Джерело:Liquipedia
The International 2024 офіційно завершено. У фіналі зійшлися дві команди – Team Liquid і Gaimin Gladiators. Хто ж переміг?
Результати
Team Liquid перемогли Gaimin Gladiators у гранд-фіналі, що зробило цю кіберспортивну організацію дворазовим чемпіоном The International, пише Liquipedia. Команда вийшла переможницею з рахунком 3:0.
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Матч був вельми одностороннім, оскільки Liquid впевнено переграли GG на всіх трьох картах, показавши повне домінування.
Окремої згадки заслуговує офлейнер Team Liquid Нета Шапіра, відомий як "33". Він став першим в історії гравцем, що виграв турнір з двома різними командами. Вперше він став чемпіоном у 2022 році з Tundra Esports. Для всіх інших гравців Team Liquid це була перша перемога на The International.
Поточний склад Team Liquid:
- Mike miCKe Wu
- Michał Nisha Jankowski
- Neta 33 Shapira
- Samuel Boxi Svan
- Aydin iNSaNiA Sarkoi
Сапорт команди Liquid Самуель Boxi Свон дав післяматчеве інтерв'ю, в якому поділився своїми емоціями після перемоги. Це перше чемпіонство гравця на турнірі такого високого рівня.
Приємно нарешті виграти великий LAN-турнір. Це моя перша перемога в чемпіонаті першого рівня в кар'єрі, якщо вірити Лікіпедії. Приємно починати вигравати з найбільшого турніру,
– каже Свон.
Розподіл призового фонду такий:
- Team Liquid – 1 143 897 доларів.
- Gaimin Gladiators – 355 894 долари.
- Tundra Esports – 228 378 доларів.
- Team Falcons – 152 492 долари.
- Xtreme Gaming – 88 971 долар.
- Cloud9 – 88 971 долар.
- Aurora Gaming – 63 521 долар.
- BetBoom Team – 63 521 долар.
- Team Spirit – 50 796 доларів.
- Heroic – 50 796 доларів.
- 1WIN – 50 796 доларів.
- Nouns – 50 796 доларів.
- G2.IG – 38 175 доларів.
- Beastcoast – 38 175 доларів.
- Team Zero – 38 175 доларів.
- Talon Esports – 38 175 доларів.
Нагадаємо, International 2024 проходив з 4 по 15 вересня в Копенгагені, Данія. У турнірі взяли участь 16 команд. Призовий фонд заходу перевищив 2 мільйони доларів. Під час The International 2024 був оголошений новий герой для Dota 2 – птах-самурай на ім'я Kaz.
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