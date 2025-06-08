Творці 007 First Light розповіли чому тримають в секреті актора, який зіграв Джеймса Бонда

Розробники відеогри про найвідомішого секретного агента у світі – 007 First Light, розповіли чому вирішили тримати в секреті особистість актора, який зіграв роль молодого Джеймса Бонда.

Спеціалісти IO Interactive прокоментували дебютний трейлер 007 First Light та розповіли чому залишили в таємниці ім'я актора, який відтворив культового героя в майбутній грі, інформує 24 Канал з посиланням на ComicBook.

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Агент 007 поки що залишиться невідомим

Невдовзі після анонсу шпигунського бойовика про молодого Бонда від творців Hitman, розробники з IO Interactive пояснили рішення залишити в секреті ім'я виконавця головної ролі.

Зокрема, режисер проєкту Джонатан Лакайль заявив, що студія "хоче, щоб люди думали насамперед про гру".

За словами розробника, команда бажає уникнути зосередження шанувальників відомого героя лише на особистості Джеймса Бонда в 007 First Light, а натомість зацікавити їх світом, в якому він житиме, а також історією та персонажами, що його оточуватимуть.

Перший трейлер гри – дивіться відео

Хоча IO Interactive приховують особистість актора, геймери вже провели власне розслідування.

Багато з них дійшли висновку, що новим Бондом стане актор з серіалу Dexter: Original Sin – Патрік Гібсон.

Так це чи ні, покаже лише час, адже реліз 007 First Light заплановано на 2026 рік.