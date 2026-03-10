Демоверсія Hubert дасть відчути собаче життя на овечій фермі

В Steam вийшла демоверсія відеогри Hubert, яка перенесе геймерів на живописну овечу ферму та дасть приміряти на себе шкуру вівчарки пастуха.

Якщо ви раптом думали, що робота собакаи пастуха – це просто бігати по травичці та гавкати на хмаринки, то Hubert швидко розвіє ці ілюзії, інформує 24 Канал.

Цікаво Інді-хіт Slay the Spire 2 випередив Marathon у Steam – навіть автори здивовані

Hubert – відповідь Stray від любителів собак?

У демоверсії нової гри в Steam, ви приміряєте роль Г'юберта – пса, який лише починає освоювати ази захопливої професії пастуха.

Тримати отару кучерявих камікадзе купи виявляється не так то й просто, але це цілком компенсується віртуальними красотами, якими ферму оточили розробники. Тим паче, пес коментує практично кожну подію непоганими, а часто самовпевненими жартами.

Щоправда веселощі закінчуються, коли на нову домівку вівчарки та його людини Лілі готують напад місцеві вовки.

Трейлер гри: дивіться відео

Hubert – це перш за все сюжетна відеогра, одначе вона поєднує захопливу розповідь із "унікальним ігровим досвідом випасу", йдеться в Steam.

Дати релізу проєкт поки що немає, але його вже можна додати в список бажаного, випробувавши демо.

Що ще цікавого в Steam: