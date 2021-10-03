Напевно, всі шанувальники професійного Counter-Strike: Global Offensive знають, хто такий Аділь "ScreaM" Бенрлітом. Він прославився своєю стрільбою, а якщо точніше, то відсотком вбивств у голову (хедшотів). Чимось подібним відзначився й головний герой цієї історії, щоправда, лише в одному конкретному раунді.

Цікаво Зробив це всліпу: відомий гравець у CS:GO ліквідував усю ворожу команду за 3 секунди – відео

Варто розпочати з того, що користувач з нікнеймом TheWhiteBombo своїм оригінальним записом поділився на платформі Reddit. Його відео сподобалося шанувальникам CS:GO, а також потрапило до когорти найпопулярніших у цьому розділі: понад 2 тисячі вподобань та майже сто коментарів.

Геймер проводив звичайний змагальний матч на мапі Overpass, а грав він за команду терористів. У дванадцятому раунді TheWhiteBombo придбав AK-47 й відправився захоплювати точку A. Спершу він ефектно ліквідував опонента, який відповідав за лонг, щоправда, на цьому для нього все мало завершитися. Річ у тім, що гравець, який вийшов з конектора, зобов'язаний був вбивати головного героя. Але останній зробив це першим, хоча й залишився з 8 HP.

Здавалося, що після цього TheWhiteBombo навряд чи переживе зустріч з ще одним опонентом. Щоправда, він зміг це зробити ще тричі, а взагалі головний герой ліквідував одразу всіх гравців ворожої команди. Найцікавіше, що він вбив всіх своїх опонентів вистрілами у голову, а загалом для цього йому знадобилося лише 5 куль. Напевно, також варто відзначити гру представників ворожої команди, які постійно "пробачали" головного героя.

Хайлайт користувача TheWhiteBombo: відео