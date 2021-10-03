Наверное, все поклонники профессионального Counter-Strike: Global Offensive знают, кто такой Адиль "ScreaM" Бенрлитом. Он прославился своей стрельбой, а если точнее, то процентом убийств в голову (хедшотов). Чем-то подобным отметился и главный герой этой истории, правда, только в одном конкретном раунде.

Интересно Сделал это вслепую: известный игрок в CS:GO ликвидировал всю вражескую команду за 3 секунды

Стоит начать с того, что пользователь с никнеймом TheWhiteBombo своей оригинальной записью поделился на платформе Reddit. Его видео понравилось поклонникам CS:GO, а также попало в число самых популярных в этом разделе: более 2 тысяч лайков и почти сто комментариев.

Геймер проводил обычный соревновательный матч на карте Overpass, а играл он за команду террористов. В двенадцатом раунде TheWhiteBombo приобрел AK-47 и отправился захватывать точку A. Сначала он эффектно ликвидировал оппонента, который отвечал за лонг, правда, на этом для него все должно было завершиться. Дело в том, что игрок, который вышел из коннектора, обязан был убивать главного героя. Но последний сделал это первым, хотя и остался с 8 HP.

Казалось, что после этого TheWhiteBombo вряд ли переживет встречу с еще одним оппонентом. Правда, он смог это сделать еще трижды, а вообще главный герой ликвидировал сразу всех игроков вражеской команды. Самое интересное, что он убил всех своих оппонентов выстрелами в голову, а в целом для этого ему понадобилось всего 5 пуль. Наверное, также стоит отметить игру представителей вражеской команды, которые постоянно "прощали" главного героя.

Хайлайт пользователя TheWhiteBombo: видео